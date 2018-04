Chevrolet Volt in detail: motoren

Door: BV

We hadden het eerder al uitgebreid over de batterij van de Chevrolet Volt of, zo u wil, Opel Ampera. Ditmaal lichten we de aandrijving nader toe. We beperken ons hier alleen tot het opwekken van vermogen.

General Motors noemt de Volt een "extended range electric vehicle". Officieel omdat je start met elektrische aandrijving en de benzinemotor aan boord "hoofdzakelijk" dient om stroom op te wekken na het uitputten van de batterij. Vooral die laatste interpretatie was de jongste weken stof voor discussie, omdat de benzinemotor in specifieke situaties wel koppel doorspeelt naar de wielen. Niet fundamenteel anders dan bij een meer conventionele hybride. We lichten later de transmissie toe en zetten dan de puntjes op de i.

Eigenlijk heeft de Volt / Ampera voor de aandrijving drie motoren aan boord. Een verrassend conventionele benzinemotor en twee elektromotoren. Die eerste is een 1.4l viercilinder. Een gietijzeren blok met aluminium cilinderkoppen, vier kleppen per cilinder en met een variabele timing en -lift voor zowel in- als uitlaatkleppen. Een eenheid die GM niet tot het uiterste drijft, want er wordt slechts 84pk of 63kW aan onttrokken. General Motors gebruikt weliswaar een aangepaste sturing (met een maximale omwentelsnelheid van 4.800t/min), maar behoudt een conventionele verbrandingscyclus.

Naast de benzinemotor heeft de Volt niet één maar twee elektromotoren. Beiden zijn borstelloze synchroonmotoren. Chevrolet heeft het over een "grote" motor met 111kW vermogen en een "kleine" motor die 54kW opwekt. De eerste dient uitsluitend om de Volt voort te bewegen. De kleine elektromotor is eigenlijk een multifunctionele eenheid. Die kan helpen in de aandrijving (hoe dat exact gebeurt, doen we u bij de transmissie uit de doeken) of dienst doen als generator. In die laatste hoedanigheid recupereert die energie, hetzij uit de vertraging van de auto (ondersteund door de remwerking), dan wel uit de benzinemotor.

Hoewel de praktijk net iets complexer is, kan je zonder fout te zijn stellen dat GM die drie motoren in serie plaatst, telkens gescheiden door een elektronisch gestuurde plaatkoppeling. Door die koppelingen te bedienen kan de Volt z'n aandrijving in theorie laten geschieden door eender welke combinatie van bovenstaande motoren. Elke eenheid voedt z'n vermogen aan een planetair tandwielstelsel dat -gelijkaardig aan de techniek van de Toyota Prius- de rol van een transmissie met variabele overbrengingsverhouding vervult. Een functie die we uitgebreid toelichten in een volgend item.