Ampera is Opels eigen Volt

Door: BV

Opel presenteert in Genève de Ampera. Dat model komt in 2011 op de markt en wordt de eerste geheel elektrische familiewagen die in onze contreien te koop zal zijn. Dat z'n looks en techniek verdacht veel weg hebben van de Chevrolet Volt, is geen toeval. Opel heeft zich beperkt tot het hertekenen van enkele kleine stijlelementen en het opnieuw aankleden van het interieur. Dat laatste biedt overigens plaats voor vier volwassenen en een gezonde portie bagage.

De aandrijflijn luistert naar de merknaam 'Voltec' en omvat een viercilinder benzinemotor, een lithium-ion-batterij die door GM zelf geproduceerd zal worden en een elektromotor. De Ampera onderscheidt zich van andere hybrides door de benzinemotor mechanisch los te koppelen van de aandrijflijn. De Ampera kan opgeladen worden aan het stopcontact en komt dan tot 60 kilometer ver. Weinig mensen leggen dagelijks meer kilometers af, weet Opel. Wil je toch verder, dan voorziet de benzinemotor de stroom. In dat geval groeit de autonomie tot 500km. De Ampera is net als de Volt tot een topsnelheid van 160km/u in staat.