1 op 3 positief in speekseltest

Sinds 1 oktober gebruikt de Belgische Politie een speekseltest voor het opsporen van druggebruik in het verkeer. Tijdens de eerste maand na het invoeren van de test blijkt ruim 30% van de "enkele honderden" bestuurders die aan een speekseltest werden onderworpen positief te testen. Staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schoupe gebruikt de cijfers om de kritiek te weerleggen dat de speekseltest weinig zinvol zou zijn. Cijfers over het aantal mensen dat echter effectief op drugsgebruik is betrapt, zijn er evenwel nog niet. De speekseltest geeft slechts een indicatie. Een labo moet eerst de stalen nog grondig analyseren. Pas als daaruit blijkt dat de bestuurder onder invloed was, kan de overheid penaliseren.