Uitstoot nieuwe wagens 10% gedaald

Door: BV

De Europese Unie wil dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens tegen 2015 nog slechts 130gr/km bedraagt. Dat vergt uiteraard een inspanning van de autobouwers. Die overspoelen de markt nu met zuinige modellen. Autobouwers met heel wat kleine auto's in het aanbod zijn al een aardig eind op weg om die doelstelling te halen. Nicheconstructeurs die zich niet kunnen wegsteken achter het volume van een grote groep (zoals Lamborghini profiteert van de zuinige modellen die Skoda, Audi, VW en Seat op de markt keilen), hebben nog een lange weg af te leggen.

In elk geval is de gemiddelde CO2-uitstoot van het Europese wagenpark de afgelopen jaren reeds gedaald. In Europa stootte een nieuwe wagen in 2009 gemiddeld 145gr/km uit. België deed het zelfs beter. In 2008 stootte een auto bij ons nog gemiddeld 147,5gr/km uit. In 2009 zakte dat 3,9% tot 141,8gr en in 2010 ging er nog eens 5,2% af. Dit jaar bedraagt het gemiddelde nog 134,5gr. België doet daarmee merkbaar beter dan het Europese gemiddelde. Volgens vakorganisatie Febiac is dat in niet onaanzienlijke mate te danken aan de gunstmaatregelen die gelden op wagens met een geringe CO2-uitstoot. Wie een auto koopt die minder dan 115 maar meer dan 105gr/km uitstoot krijgt 3% van het factuurbedrag terugbetaald. Stoot je vervoermiddel 104gr of minder uit, dan is dat zelfs 15%.