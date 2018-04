Laatste Lambo Murciélago gebouwd

Door: BV

Negen jaar na z'n introductie valt het doek voor de Lamborghini Murciélago. Tijdens de obligate ceremonie liep het laatste exemplaar van de band in het Italiaanse Sant'Agata Bolognese. Een exemplaar dat bestemd is voor een Zwitserse klant en uitgevoerd is in de "Arancio Atlas"-koetswerktint. Grote baas Stephan Winkelmann blikte tijdens z'n toespraak al vooruit naar volgend jaar, wanneer de opvolger van dit model in productie gaat. Met deze laatste LP670-4 Superveloce staat de teller voor eeuwig op 4.099 stuks.