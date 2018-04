Is dit de Mercedes C-Klasse facelift?

Door: BV

Dat de facelift voor de C-Klasse eraan zit te komen, dat staat boven verdenking. En dat Mercedes daarvoor dus nieuw promotiemateriaal moet laten maken, dat ook. En dat is waar deze plaatjes uit afkomstig zouden zijn. Als het Duitse Autobild, dat ze op de kop kon tikken, gelijk heeft kijken we hier naar de herwerkte C-Klasse. De milde facelift past alvast in de traditie van het merk. De opvallendste aanpassing zijn de voorste lichtunits, nu met geïntegreerde dagrijlichten, gecomplementeerd door de obligate wijzigingen aan grille, bumpers en velgen.

Aan de binnenzijde zijn herdachte sierlijsten gecombineerd met aangepaste materialen en een gewijzigd instrumentarium. We verwachten van de C ook dat hij weer wat minder CO2 de atmosfeer in blaast, maar voor bevestiging is het natuurlijk wachten op officiële informatie.