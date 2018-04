Mercedes CLS Shooting Brake komt in 2012

Door: BV

Eigenlijk is het nauwelijks nog een verrassing, maar Mercedes heeft vandaag pas officieel bekendgemaakt dat het de CLS Shooting Brake ook effectief in productie neemt. Het definitieve model loopt vanaf 2012 van de band in Mercedes' fabriek in Sindelfingen. Das Haus belooft alvast dat het lijnenspel nagenoeg identiek zal zijn aan dat van de Concept. Die was eerder dit jaar te zien op het Autosalon van Beijing.

Een "Shooting Brake" is historisch gezien de benaming voor een tweedeurs met de allures van een break, maar omdat coupé's tegenwoordig ook al vier deuren hebben, gaan we ervan uit dat niemand over die twee extra portieren valt. De productieversie debuteert begin volgend jaar. Welicht op het Autosalon van Genève, al is dat nog niet bevestigd.