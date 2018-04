Audi Q5 als hybride

Door: BV

Audi bouwt een hybride versie van de Q5. Et model krijgt een 211pk en 350Nm sterke tweeliter turbo benzinemotor aan boord die z'n krachten bundelt met die van een 45pk en 211Nm sterke elektromotor. De achttrapsautomaat die voor de transmissie naar vier aangedreven wielen zorgt, krijgt echter nooit meer dan 245pk en 480Nm gecombineerd vermogen te verwerken. De lithium-ion-batterij, de elektromotoren zorgen voor en meergewicht van 130kg.

De Q5 Hybrid, die steeds over vierwielaandrijving beschikt, gaat naar 100km/u in 7,1 seconden en haalt een top van 222km/u. De CO2-uitstoot van het model bedraagt 160gr/km. In meer conventionele cijfers betekent dat een verbruik van 7l/100km. De zuinigste diesel in het Q5-aanbod tikt momenteel af op 175gr/km. In de loop van volgend jaar staat de Q5 Hybrid bij de dealer.