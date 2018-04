Nu officieel: Lamborghinis nieuwe V12

Door: BV

Lamborghini heeft nu ook officieel details vrijgegeven over de twaalfcilinder die vanaf volgend jaar in de Murcièlago-opvolger wordt gelepeld. De eenheid met twee cilinderbalken van 6-cilinders (in V-vorm) heeft een slagvolume van 6,5 liter. De hele eenheid weegt amper 235kg. En elke kilogram motor produceert zo'n 3pk!

Wanneer de bestuurder de gas erop houdt tot 8.250t/min, heeft hij niet minder dan 700pk ter beschikking. De koppelcurve biedt volgens Lamborghini ook bij lage toeren al een gezonde dosis trekkracht en bereikt z'n hoogste punt op 5.500t/min, wanneer 690Nm geleverd wordt.

De Italianen hebben een nieuwe gerobotiseerde versnellingsbak ontwikkeld. Die is ISR gedoopt (van Independent Shifting Rod) en combineert eigenlijk de voordelen van een DSG-automaat met die van een conventionele gerobotiseerde bak. Door de versnellingen in twee groepen onder te delen, pakweg de even en oneven versnellingen, die elk op een inschakelbare as gemonteerd zijn, kan net als bij een DSG-automaat quasi parallel en (dus) bliksemsnel geschakeld worden. Maar de eenheid stelt het met één enkele koppeling. Daardoor weegt de eenheid slechts 79kg, wat een pak minder is dan een transmissie met dubbele koppeling op de weegschaal zet.