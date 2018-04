Belgisch wegenvignet komt

Door: BV

Na eerdere bezwaren van Vlaams Minister-President Kris Peeters, zit het Belgische wegenvignet voor personenwagens weer op koers. Het CD&V-kopstuk heeft daarover een akkoord bereikt met Rudy Demotte en Charles Picqué, die bij respectievelijk het Waalse en Brusselse gewest een dezelfde functie betrekken.

Om de exacte tarieven te berekenen is een werkgroep in het leven geroepen. Die mag niet te lang talmen; nog dit jaar moet het ontwerp van het systeem klaar zijn. Vooralsnog is het de bedoeling de kost van het vignet voor de Belgen te compenseren, bijvoorbeeld door een korting op de jaarlijkse verkeersbelasting.

Het vignet komt er wellicht pas in 2013. Dan wordt ook de kilometerheffing voor vrachtwagens in ons land ingevoerd.