BMW 6 Cabrio is meer van hetzelfde

Door: BV

BMW laat de eerste telg in de familie van de 6-Reeks los op het publiek. De dakloze versie gaat de Coupé en een fonkelnieuwe vierdeurs vooraf. En deze Convertible, die voorgereden wordt als 650i met een 400pk en 610Nm sterke biturbo 4,4l V8, is vooral meer van hetzelfde. Hij is nu 7,4 centimeter langer en 3,9cm breder terwijl de wielbasis nu 2,85m bedraagt. De stoffen kap is gebleven, eindigt nog steeds op twee vinnen met daartussen een elektrisch bedienbare achterruit die ook dienstdoet als windstopper. De kap opent in 19 tellen, sluit in 24 en doet dat tot een snelheid van 40km/u. Eronder schikt BMW vier inzittenden en gezien de groeispurt voor de buitenafmetingen mogen die zich nu in alle richtingen aan nog meer bewegingsvrijheid verwachten.

Het siert BMW dat het ook nog een handgeschakelde zesbak in z'n aanbod opneemt. Betrokken bestuurders opteren die wellicht boven de automaat, die nu liefst 8 versnellingen kent. De prestaties van beide versies ontlopen elkaar niet. De top is hoedanook begrensd op 250km/u en in de sprint naar 100km/u hebben ze beiden exact 5 tellen nodig.

Uiteraard kon BMW het niet laten de nieuwe 6, al dan niet optioneel, van een hele hoop snufjes te voorzien. Zo zit onder het BMW-logo in de kofferklep (waar hij niet vuil kan worden) een achteruitrijcamera, projecteert het had-updisplay voortaan je gegevens in kleur tegen de voorruit, kan je kiezen voor variabele besturing en idem voor de ophanging, in de neus kan je een warmtegevoelige camera laten monteren, de spiegels houden je dode hoek in de gaten en de radargestuurde snelheidsregelaar remt nu helemaal zelf tot je compleet stilstaat.

In de lente gaat het model in de verkoop.