Nissan Ellure is vrouwelijke studie-sedan

Door: BV

Europa heeft z'n buik vol van Sedans. Wij hebben liever een vijfdeurs. Maar in Noord-Amerika lusten ze er wel pap van. Vooral vrouwen zien de koetswerkvorm wel zitten. Tenminste, dat beweert Nissan. Dat heeft de Ellure, een studiemodel dat tentoon staat op het Autosalon van Los Angeles, speciaal naar de wensen van de ecologisch bewuste vrouw gekneed.

De scherpe koetswerklijnen zijn stevig geënt op Japanse culturele elementen. Toch staan ze een goede aërodynamica niet in de weg. Dat komt doordat Nissan de auto een compleet vlakke wagenbodem gaf, de spiegels verving door netjes weggestopte camera's en zelfs een gedeelte van de velgen bedekte met doorschijnend plastic.

Het interieur ziet eruit alsof het te lang in de microgolfoven heeft gestaan. En dat is bewust. Nissan heeft het zelf over "gesmolten" design. Er is niet op een lijn of kromming gekeken en het geheel is ingelegd met voldoende hoogtechnologische snufjes, 3D-schermen en bedieningselementen om de Playstation-generatie bezig te houden.

Onderhuids is de Ellure een hybride. Nissan heeft het over een 2,5l viercilinder benzinemotor die wordt bijgestaan door een 25kW sterke elektromotor. In theorie tenminste, want de concept rijdt niet.