Lamborghini LP570-4 Spyder Performante

Door: BV

Lamborghini lijkt wel bij Porsche in de leer te zijn. Op het Autosalon van Los Angeles stellen de Italianen de zoveelste variant van de Gallardo voor. Ditmaal heet die LP570-4 Spyder Performante. Het model heeft een specifieke koetswerktint, is bovendien getooid met een specifieke striping en wordt aan de binnenzijde ook met extra aandacht aangekleed, maar ondergaat in wezen exact dezelfde behandeling als de Superleggera.

De Spyder Performante heeft een V10 aan boord die 570pk en 540Nm opwekt. Dat is voldoende voor een topsnelheid van 324km/u en een spurt naar 100km/u in 3,9 seconden. De versie weegt dan ook 65kg minder dankzij speciale stoelen en een binnenaankleding die haast uitsluitend uit carbon en Alcantara bestaat. Lambo's streven naar gewichtsreductie betekent evenwel niet dat je airco of elektrisch bediende ruiten moet ontberen. Een beetje extreem doen in een Gallardo is ok, maar het is nu ook weer niet de bedoeling dat je ervan gaat zweten...