Porsche Cayman R

Door: BV

Je hield het nauwelijks nog voor mogelijk, maar Porsche heeft nog een nieuwe modelvariant verzonnen. Ditmaal op basis van de Cayman. Gebaseerd op de Cayman S, maar met 10 extra paarden en 55kg minder op de weegschaal is dit de Cayman R.

De 3,4l zescilinder boxermotor levert nu 330pk en wordt gecombineerd met een handbediende zesbak. Voldoende voor een sprinttijd naar 100km/u van 5 tellen en een top van 282km/u. Kies je voor de optionele PDK-transmissie met dubbele koppeling dan haal je 280km/u maar spaar je in de acceleratie een tiende uit. En tast je nog eens dieper in je buidel voor het Sport Chrono-pakket, dan kan je de geijkte oefening afwerken in 4,7 tellen.

De R heeft recht op een specifieke koetswerktint, zilverkleurige velgen, een vaste achtervleugel en een koetswerk dat nog eens 20mm werd verlaagd om alle comfort in de kiem te smoren.