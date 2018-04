Chrysler warmt op voor nieuwe 300

Door: BV

Chrysler heeft de opvolger van de 300 klaar. De indrukwekkende sedan wordt vooral subtieler en stijlvoller. En omdat de vorige weliswaar indrukwekkend was, maar op vlak van sofisticatie ongeveer hetzelfde niveau haalde als een voorhamer, is er veel ruimte voor verbetering. Hoe het eindresultaat eruit ziet, houden de jongens uit Detroit nog even voor zich. Voorlopig krijgen we alleen hoekjes en kantjes te zien. Het totale plaatje komt wellicht begin januari - dan opent de North American International Auto Show. In elk geval kunnen we hieruit al afleiden dat de grille wat conventioneler wordt, de lichtunits niet alleen eleganter zijn, maar ook gebruik maken van LED-technologie en dat er zoals gebruikelijk niet op een vierkante centimeter chroom gekeken is. Aan de binnenzijde betekent een nieuwe, ijsblauw verlichte tellerpartij een zevenmijlssprong voorwaarts.

Chrysler knalt de koets nog steeds op een onderstel dat grotendeels gebaseerd is op dat van de vorige Mercedes E-Klasse. Maar er is weer één en ander aan verfijnd. Onder de kap komt niets waar ooit een Ster op zat. Er is sprake van een 3,6l V6, een nieuwe motor uit de Pentastar-familie van de constructeur, en een 5,7l V8 Hemi. De eerste krijgt achterwielaandrijving, bij de tweede kan je er ook voor kiezen de voorwielen een deel van het werk te laten verrichten. Later komt er nog een extra pittige 300 SRT-8.