Audi RS3 Sportback geht los

Door: BV

Voor wie er nog aan twijfelt dat de A3 Sportback op z'n retour is; hier is de RS 3 Sportback. Traditioneel de laatste dosis vitaliteit voor Audi een model definitief de nek om wringt. Maar ze doen dat dan wel in stijl. Onder de kap zit een 2,5l grote drukgevoede motor met vijf cilinders. En een alleenstaande cilinder staat altijd garant voor een apart motorgeluid. Iets wat Audi ongetwijfeld lekker laat galmen in de dubbele uitlaatlijn met ovalen spruitstukken die zichzelf aan de linkerzijde van de diffuser aan de wereld toont.

Eerst het belangrijke; de motor verbruikt op de gemengde cyclus slechts 9,1l/100km. Dat is 212gr CO2 per kilometer. Dan moet je natuurlijk de meerderheid van de 360 paarden op stal laten staan. De koppelcurve piekt op 450Nm. Wordt alle geweld tegelijk losgelaten op de zeventrapsautomaat met dubbele versnellingsbak, dan knalt de RS 3 naar 100km/u in 4,6 seconden. Een sprint die alleen maar realiseerbaar is omdat alle vier de negentienduimers uit hun brede met carbon versterkte plastic wielkasten hun duit in het zakje doen. Naar 250km/u accelereren levert met een leeggewicht van 1.575kg geen problemen op, maar dan vindt de begrenzer het welletjes.

Achteraan vinden we een multilink-ophanging, vooraan zijn het de traditionele McPherson-armen die voor het wegcontact zorgen. Beiden profiteren van een toegenomen spoorbreedte, terwijl de bodemplaat dankzij een aangepaste ophanging 25mm dichter tegen het asfalt ligt dan bij de standaard A3. De velgen worden netjes opgevuld met geventileerde schijven. Vooraan hebben de bijters een diameter van 37cm, achteraan zijn de 31cm van rand tot rand.

Om de nadruk op al dat potentieel te leggen, haalt Audi de bussen spuitverf boven. Tussen de standaard Xenonkoplampen zit een antracietkleurige grille die bovenop een bumper met dieper uitgesneden luchtinlaten werkt. De spiegels hebben een matte aluminiumlook en achteraan het dak zit een dikke vleugel. Aan de binnenzijde heeft Audi de standaardzeteltjes vervangen door sportmeubilair, netjes bekleed met dik Nappaleder en met contrasterend stiksel. Voor de sierlijsten kon Audi niet kiezen tussen zwart en aluminium, dus je vindt het allebei. Je hebt de keuze uit vijf koetswerktinten, maar met minder dan € 49.900 kom je er (in Duitsland - de Belgische prijzen zijn nog niet bekend) niet vanaf.