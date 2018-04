Toyota Land Cruiser krachtiger en schoner

Door: BV

Toyota bouwt de Land Cruiser met een 282pk sterke 4-liter V6 benzinemotor, maar in ons land is eigenlijk alleen de drieliter common-rail turbodiesel van belang. En die ondergaat bij de jaarwisseling een evolutie om te voldoen aan de Euro V emissienormen. Het vermogen gaat daarbij in de plus; van 173 naar 190pk, terwijl het maximumkoppel van 410 naar 420Nm klimt.

De motorversie wordt tegelijk wat zuiniger. Het verbruiksgemiddelde over de gemengde cyclus gaat elke 100km 3 deciliter naar omlaag, tot 8,1l/100km. De CO2-uitstoot daalt van 220 naar 214gr/km.

Toyota introduceert de herwerkte Land Cruiser op het Belgische autosalon en introduceert dan meteen een speciale uitvoering om het zestigjarige bestaan van het model te herdenken.