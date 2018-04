VW Golf krijgt LED-lichten

Door: BV

De sportiefste uitvoeringen van de Golf werden eind vorig jaar al getrakteerd op achterlichtunits met diodes en voortaan kan je die ook op de neus van het model laten pronken.

De dagrijlichten worden vanaf nu aangeboden in combinatie met Xenonlampen. Om de buitenste lichtunits zitten vijftien LED's in een u-vorm. Maar je mag er niet van uitgaan dat die lichtjes standaard zijn. Tenzij je bijbetaald krijg je nog steeds de conventionele dagrijlichten. In Duitsland kost de optie € 1.310 (in combinatie met Xenon).