Ford Genk weer 4 jaar zeker

Door: BV

De Europese Ford-directie heeft besloten ook de productie van de toekomstige modellen van het merk voor het C- en D-segment aan Ford Genk toe te kennen. Die overeenkomst omvat niet alleen de bouw van de Mondeo, S-MAX en Galaxy tot 2014, maar garandeert ook de toekomst van de fabriek na die datum. Ford zal investeren in de productie van nieuwe modellen, al is de grootte van de inspanning nog onduidelijk. Het productievolume blijft gehandhaafd; Genk zal jaarlijks zo'n 225.000 Fords bouwen. Misschien meer, als de vraag meevalt.