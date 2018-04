De meest filegevoelige Belgische steden

Door: BV

Navigatiegigant TomTom meet voor een accurate berekening van de reistijden de snelheid van z'n gebruikers. Op die manier kan het files op een accurate manier detecteren, ook waar de overheid geen meetpunten heeft geïnstalleerd. Het gebruikte deze technologie al om in april een lijst met de meest filegevoelige Europese steden samen te stellen, en doet nu nog eens hetzelfde voor België.

Brussel prijkte al helemaal bovenaan de Europese lijst, en staat daar voor België dus ook. Dat is geen verrassing. Ruim 40% van de stadsassen zijn er overbelast. Leuven en Aalst vervolledigen vreemd genoeg de top 3, met respectievelijk 31% en 26% van de stadsassen die het hele jaar door aan sterke vertragingen worden blootgesteld. Mechelen (25%) en Antwerpen (20%) vervolledigen te top 5. De eerste Waalse steden komen pas daaronder op plaats 6 en 7, waar we Luik en Charleroi terugvinden.

Van Leuven naar het centrum van Brussel rijden is het slechtste wat je kan doen. Wie die afstand van (enkel) 30km elke dag aflegt in de spits, staat per jaar liefst 168 uur -of een volledige week!- in de file.

Als we kijken naar de provincies - Brussel buiten beschouwing gelaten - dan zien we dat de provincie Vlaams-Brabant de lijst aanvoert (met 21% van de stadsassen die zijn dichtgeslibt), gevolgd door de provincie Antwerpen (13%) en Oost-Vlaanderen / Waals-Brabant op een gedeelde derde plaats (9%). Een rustig dagje uit plan je best in Luxemburg, Namen of Luik. Met respectievelijk 0,8%, 2,4% en 3,6% is de kans dat je je vastrijdt in een file kleiner.

