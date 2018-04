Subaru WRX STi is Big in Japan

Door: BV

We stonden er eigenlijk niet bij stil, maar de potigste versie van de Impreza, die met WRX STi op de kofferklep en 300pk onder de motorkap, was niet te koop in Japan. Daarin kwam pas 4 maanden geleden verandering. Subaru dacht elke maand zo'n 300 klanten te vinden voor de extreme vijfdeurs en de klassiekere (nieuwe) vierdeursuitvoering. De Japanners vallen evenwel als een blok voor het model. De verkoopsverwachting werd er meer dan verdubbeld en het is de sedan die de kroon spant. Het aantal orders voor de klassieker gelijnde vierdeurs staat er al op 1.800 stuks.

De eerste exemplaren van de nieuwe WRX STI, zijn in ons land inmiddels ook

aan de klanten geleverd. Die hebben voortaan ook de keuze uit de vier of vijfdeursvariant. De Sedan heeft een vanafprijs van € 43.995 en de hatchback is er vanaf € 42.995.