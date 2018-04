Subaru Impreza WRX STi: 4-deurs met vleugel

Door: BV

In New York heeft Subaru de voor modeljaar 2011 aangepaste Impreza voorgesteld. En daar vielen twee verrassingen te rapen. De eerste; de Impreza is er nu weer als vierdeurs. De tweede: de Impreza WRX STi - de meest potige aller Impreza's - krijgt weer een dikke koffervleugel. Combineer de twee en wie nog steeds wakker ligt van de Impreza GT, kan weer de ogen sluiten en dromen. Alleen de goudkleurige velgen zijn nog niet van de partij.

De vierdeurs Impreza is 4cm langer ( 4.580mm tegen 4.415mm) dan de vijfdeurs. Breedte (1.795mm), hoogte (1.470mm) en wielbasis (2.625mm) zijn identiek.

Onder de kap van de STi zit nog steeds de 2,5l viercilinder boxermotor met een knoert van een turbo. Daar werd inmiddels nog verder aan gesleuteld en het blok braakt nu 305pk uit en sleurt met 390Nm trekkracht aan de koets. De prestaties geeft Subaru nog niet vrij, alleen dat dit de snelste STi ooit is. De vierdeurs weegt bovendien een tikkeltje minder dan de vijfdeursuitvoering die vanzelfsprekend ook in de catalogus blijft.

De Japanners hebben nog niet uitgemaakt of de extra versies ook in Europa op de markt komen. Als die beslissing valt, brengen we verslag uit.