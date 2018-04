Autoverkoop november was nooit hoger

Door: BV

In november werden er in totaal 40.537 nieuwe personenwagens ingeschreven in het Belgische wagenpark. Dat is een toename met 15,4% in vergelijking met dezelfde maand van verleden jaar, en het hoogste cijfer ooit genoteerd voor een novembermaand. In totaal werden er dit jaar al 518.104 nieuwe auto's ingeschreven, 15,2% meer dan in 2009. Renault was koploper met 5.042 stuks. VW staat op 2, met 4.014 stuks - een achterstand van meer dan 1.000 exemplaren. De rest van de top vijf zit dichter bij elkaar. Peugeot eindigde op 3.855 stuks, Ford op 3.240 en Citroën op 3.226.

De bestelwagens laten een stijging met 14,5% noteren. De cijfers voor de elf voorbije maanden samen, komen nu 2,3% uit boven die van een jaar geleden.

De inschrijvingen van zware trucks zijn aan een forse inhaalbeweging bezig. Dankzij de toename met 46,3% de voorbije maand, verkleint de opgelopen achterstand tot 10,9%.

In de motormarkt zit minder beweging, daar blijven de cijfers min of meer op het niveau van 2009.