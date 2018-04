Chrysler 300C in vol ornaat

Door: BV

In januari introduceert Chrysler op het Autosalon van Detroit de nieuwe 300C. De opvolger van de stoere, maar weinig gesofisticeerde vierdeurs was al eens de studio ingedoken voor wat weinig onthullende detailopnames, maar ditmaal komt Chrysler ermee buiten. Zoals verwacht verdwijnt het grootste deel van de brute vormgeving ten gunste van een lijnenspel dat eleganter is. Met name de grille en de koplampen schikken zich in een meer bescheiden rol. Om toch nog voor een gezonde hoeveelheid Amerikaanse ‘bling' te zorgen, doet Chrysler wat de Yanks al meer dan een halve eeuw doen; er een flinke portie chroom tegenaan gooien. De grille wordt rijkelijk in blinkend materiaal (kunststof) ingepakt, maar ook om de achterlichten en bovenop de achterbumper komt het terug. LED-technologie voor de dagrijlichten en achterste lichtunits helpt natuurlijk ook.

Onderhuids wordt er heel wat verfijnd, maar weinig echt gewijzigd. Je kan nog steeds kiezen uit achter- of vierwielaandrijving. De instapper wordt grondig vernieuwd - een 3,6l met 292pk, terwijl de 5,7l V8 Hemi grotendeels hetzelfde blijft. De automaten worden wel opgefrist en alleen dat moet al een verbruiksdaling teweeg brengen. Bovenop deze twee motoren, waarvan nog geen prestaties zijn vrijgegeven, werkt Chrysler ook aan een STR-8. Het duurt echter nog even voor de topper z'n entree maakt.