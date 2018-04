Hyundai wil nieuw luxemerk

Door: BV

Hyundai en Kia mikken op werelddominantie. En wie de cijfers van de constructeur bekijkt, kan alleen maar concluderen dat ze op het goede pad zitten. Het bedrijf zaagt in Europa zelfs al aan de poten onder de stoel van Toyota. Dat merk mocht zich lang de grootste Aziatische autobouwer in Europa noemen. Lang, maar nu niet meer. In de VS steeg de afzet van beide merken de afgelopen 2 jaar (in volle crisis) met 50%.

Nu lijkt Hyundai z'n zinnen te hebben gezet op een aanwezigheid in het luxesegment. De Koreanen overwegen de oprichting van een luxedivisie volgens klassiek recept; Toyota deed het met Lexus, Nissan met Infiniti en Mazda -lang geleden- met Xedos. Als merknaam wordt Genesis geopperd. Eronder kan Hyundai meteen de twee Genesis-modellen kwijt die het nu al produceert (de Sedan en Coupé), net als de Equus die de Lexus LS onder vuur neemt. Om het gamma verder aan te dikken wordt dan nog gedacht aan een SUV en een sportievere (achterwielaangedreven) vierdeurs die moet uitkomen in het segment van de BMW 3-Reeks.