Zwart populairste autokleur van 2010

Door: BV

Verffabrikant Dupont heeft de resultaten van z'n jaarlijkse kleurenstudie bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat we in Europa ons vervoermiddel het liefst in het zwart hebben. Liefst 24% van alle auto's die afgelopen jaar op ons continent werden geleverd hadden de donkerste tint van allemaal. Zilver, een andere favoriet, strandt zelfs op slechts 17% en wordt voorbijgestoken door grijs (alle tinten), dat met 19% van de orders ging lopen. Wit, dé trendkleur van 2008 en 2009 blijft steken op 14%. Van de meer uit de band springende kleuren haalt er geen enkel meer dan 10%. Blauw komt in de buurt (9%), rood kan aanklampen (7%), bruin of beige wordt al echt zeldzaam (5%) en als je een auto in groen, geel, paars of een niet eerder gemelde kleur hebt (telkens hooguit 1%) ben je pas echt een buitenbeentje.

Wereldwijd liggen de kaarten enigszins anders. Daar was zilver van 1999 tot 2006 de meest populaire kleur. In 2007, 2008 en 2009 ging wit met de titel aan de haal, maar hoewel wit zeer populair blijft in pakweg Azië, Zuid-Afrika en India werden in 2010 slechts 16% van alle auto's in de lichtste kleur gespoten. Zilver staat dus weer op 1, met 26%, al voelt het de hete adem van zwart (24%) in z'n nek. De minst populaire kleur van allemaal is geel. Wereldwijd werd niet meer dan 1% van alle wagens van die lak voorzien.