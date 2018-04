Elektrische Miluira neemt zichzelf niet te serieus

Door: BV

Elektrische auto's zijn tegenwoordig een ernstige zaak. Maar deze Takayanagi Miluira neemt zichzelf niet te serieus. De Japanse elektromobiel heeft geen dak, meet amper 2,18m in de lengte en biedt alleen plaats aan z'n bestuurder.

Het uiterlijk is gebaseerd op de automobielen uit het begin van vorige eeuw. En dat is niet eens zo gek, want toen waren er ook al elektro-auto's. Aan de binnenzijde - of wat ervoor moet doorgaan - wordt die vintage vormgeving consequent doorgetrokken

De Miluira heeft een topsnelheid van 60km/u en raakt op een batterijlading 35km ver. Vanaf volgend jaar gaat de grappige elektro-auto in productie. In gelimiteerde oplage, want z'n prijs van ruim € 55.000 is niet meteen democratisch.