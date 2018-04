30% meer ongekeurde autos

Door: BV

Uit cijfers van het kabinet van staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe blijkt dat afgelopen jaar (2009) een recordaantal automobilisten werd betrapt op het rijden zonder geldig (of met een vervallen) keuringsbewijs.

De politie wist in 2009 liefst 71.192 automobilisten zonder geldig keurinsbewijs te snappen. In 2007 waren dat er nog 55.050; een derde minder. Het oorzaken voor de stijging worden niet onderzocht. Of de gestegen kostprijs van de keuring (in 2010 nog eens 15%) speelt, is niet geweten.

Uit cijfers van de nationale gegevensbank (met cijfers van de processen-verbaal en onmiddellijke inningen) blijkt ook nog dat het aantal onverzekerde bestuurders nagenoeg stabiel blijft. Daarvoor worden elk jaar dik 32.000 automobilisten bekeurd.