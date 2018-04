Nieuwe F1-reglement lokt VW

Door: REDACTIE

Het "World Motor Sport Council" (WMSC) heeft de nieuwe motorreglementen bevestigd voor 2013. De nu bekende atmosferische 2,4 liter V8 zal baan moeten ruimen voor een 1.6 liter turbomotor die volgens de voorspellingen 35% lager brandstofverbruik zal hebben. Brandstof uit biomassa wordt toegestaan en de inspuitdruk is bepaald op 500 bar. Terwijl het toerental is gelimiteerd tot 12.000 t/m, komt er een nieuwe toepassing voor KERS (Kinetic Energy Recovery System).

Het is een systeem dat toelaat de vertragingsenergie via een generator om te zetten in energie die een accu laadt. De piloot kan vervolgens van die batterij een surplus aan vermogen afroepen om het vermogen van de verbrandingsmotor te verhogen. Tijdens een inhaalmaneuver of een klim bijvoorbeeld. KERS dat tot 2010 werd gebruikt maakte het mogelijk om gedurende 6"77 een meervermogen van 60 kW (80 pk) in te schakelen via een simpele druk op een knop op het stuurwieltje.

Volkswagen heeft sinds de downsizing van motoren altijd de FIA-voorschriften voor 2012 in de gaten gehouden en is nu geneigd de stap naar de F1 te zetten. Dat verklaarde althans Hans Joachim Stuck, verantwoordelijke voor het project aan het blad "Welt am Sontag". Ook Mercedes is optimist naar 2013 "omdat de motorkost met 25% naar beneden zou worden gehaald", aldus Norbert Haug, F1-verantwoordelijke van het merk met de ster.