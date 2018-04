Citroën C5 Black Matt

Door: BV

Citroën heeft een speciale reeks van de C5 uitgedokterd. Die heet « Black Matt ». Toepasselijk want het opvallendste kenmerk is z'n mat zwarte koetswerklak. De editie is gebaseerd op afwerkingsniveau Exclusive en voor de gelegenheid nog eens gespekt met 19-duims velgen, parkeersensoren rondom, meedraaiende Xenon-koplampen en een navigatiesysteem. Eigenlijk kan je alleen nog leder aanstippen als optie.

Om het exclusieve karakter van de Black Matt te onderlijnen, wordt hij enkel leverbaar met de 240pk sterke drieliter V6 dieselmotor. Die wordt gekoppeld aan een automatische zesbak. Aan de berline hangt een prijskaartje van €46.490. De break wisselt van eigenaar vanaf €47.850. De productie start in maart.