Opel Insignia OPC met automaat

Door: BV

Opel rust z'n topmodel; dat is de 325pk sterke OPC, voortaan ook uit met een automaat. Die heeft zes versnellingen.

De rijprestaties, het verbruik en de emissies van de nieuwe transmissie zitten nagenoeg op hetzelfde niveau als bij de handgeschakelde versie. De Insignia OPC met automatische transmissie legt de sprint van 0 tot 100km/u af in 6,3 en 6,6 seconden voor respectievelijk de berlineversies en de Sports Tourer, waarbij de topsnelheid voor alle versies begrensd werd op 250km/u. Wie de oefening bij de handbediende variant perfect uitvoert, steekt 3 tienden in z'n zak. Het verbruik en de CO2-emissies over de gecombineerde cyclus bedragen met de nieuwe versnellingsbak 10,7l/100 km en 251gr/km voor de vier- en vijfdeursberlines en 11,0l/100 en 259gr/km voor de Sports Tourer.

De prijzen voor de nieuwe automatische versie beginnen bij € 46.550 voor de vierdeursberline, € 46.950 voor de vijfdeursversie en € 47.650 voor de Sports Tourer.