Opel Insignia OPC schiet met scherp

Door: BV

Op 7 mei opent het Autosalon van Barcelona de deuren en Opel zal daar fors uitpakken met deze Insignia OPC. De marktintroductie volgt in het derde kwartaal van het jaar.

Onder de kap van de laatste creatie van het Opel Performance Center, zit de geblazen 2,8l V6 Turbomotor die ook de huidige topversie van het model aandrijft. Natuurlijk onderging de centrale voor de gelegenheid een krachtkuur. Het blok komt daardoor uit op 325pk en houdt ok nog eens 400Nm koppel achter de hand. Met die cijfers strandt Opel op een zucht van de Audi S4, die 333pk en 440Nm uit een geblazen drieliter perst. De opgepepte Auto van het Jaar heeft net als de Audi zes versnellingen én brengt -voor het eerst- z'n kracht via de vier wielen op het asfalt over. Opel heeft het over een top van 250km/u, begrensd uiteraard, en een sprinttijd van 6 tellen. Da's 9 tienden langzamer dan de Audi, al zal de Opel wellicht (de prijs is nog niet bekend) voor wat minder over de toonbank gaan.

De OPC-klant wordt meteen getrakteerd op een agressiever ogende koets, 19- of 20-duims lichtmetaal en een sportieve interieurinrichting met -onder meer- kuipzetels. Minstens even belangrijk; de ophanging en stuurinrichting werden directer en om de toch Insignia, die toch niet op een zakdoek kan parkeren, ook weer efficiënt af te remmen, voorziet Opel 355mm grote schijven van specialist Brembo.