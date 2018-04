Kleine Mercedes + grote V8 = B55

Door: BV

Er zijn ergere zaken dan in opleiding zijn bij Mercedes. Je krijgt er in elk geval behoorlijk wat vrijheid. Als je helemaal uitgeleerd bent op de B200 CDI die het merk ter beschikking heeft gesteld, kan je er altijd nog eens je fantasie op loslaten. Het resultaat is deze B55, met 388pk en achterwielaandrijving.

De donormotor is een 5,5l grote V8, die naast 388pk ook nog eens 530Nm opwekte. Die eenheid werd samen met een zeventrapsautomaat in de B-Klasse getransplanteerd. Gek genoeg konden daarvoor de standaard motorsteunen gebruikt worden. De aandrijving moest naar de achteras geleid worden. Daarvoor viel de keuze op een exemplaar van een oudere W 210 E-Klasse, gemonteerd in een subframe dat door de leerlingen zelf ontwikkeld en gelast moest worden. De remmen zijn afkomstig van de C32 AMG. Die passen net in de nieuwe 18-duims-velgen. Voor de ophanging bleek de makkelijkste oplossing een externe veer / demperkit te zijn. Die is afkomstig van K&W.

Het interieur is voor de gelegenheid aangekleed met leder en Alcantara. Dat laatste zit ook op de dakstijlen en de hemel. De lakafdeling zorgde voor eveneens subtiele toetsen - met een donkere radiatorgrille en gerookte koplampunits.

De B55 zet uiteindelijk slechts 1620kg op de weegschaal. Dat is 180kg meer dan toen er nog 200 CDI op de koffer stond. Volgens Mercedes kan de B nu naar 100km/u in minder dan 6 tellen. Plannen voor productie zijn er niet, het blijft bij dit ene exemplaar.