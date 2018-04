Waarom Marussia Virgin Racing en D'Ambrosio sponsort

Door: REDACTIE

Vitaly Petrov is de eerste echte Russische Formule 1 coureur. Hij brak weinig potten en veel auto's tijdens het voorbije WK F1. Alleen in de laatste race viel hij op in de zeer gunstige zin. Samen met Renault-ploegmaat Robert Kubica blokkeerde hij iedere aanval richting Sebastien Vettel opdat Renault zeker zou zijn van een wereldtitel bij de piloten én de constructeurs. In feite behaalde de Franse autoconstructeur daarom zijn negende wereldtitel. Dat die motor in een Red Bull draaide was meegenomen.

Dat de komst van Jérôme D'Ambrosio bij het Marussia Virgin Racing zo belangrijk is gaat veel verder dan de geesten tussen hemel en aarde kunnen vermoeden. Zowat iedereen is vergeten dat Bernie Ecclestone zo'n drie maanden geleden door Vladimir Poetin - himself - door de stad Sotsji aan de Zwarte Zee werd geleid. De Russische machthebber en Bernie hebben het al eerder over een GP van Rusland gehad. Nu wil het toeval dat in de Kaukasus in 2014 de Olympische winterspelen doorgaan...

Pientere Bernie en wakkere Poetin krabbelden een papiertje vol en besloten dat in Sotsji een 140 miljoen kostend autocircuit wordt aangelegd. Virgin Racing waar onze landgenoot aan de slag gaat, is niet het beste. Maar Marussia kan dat veranderen. Het Russische automerk dat zich al twee jaar geleden tegenover Tesla opposeerde door ook zo'n snelle elektrische sportwagen te bouwen, heeft een meerderheidsparticipatie veroverd in Virgin Racing.

Met D'Ambrosio in het team kan mogelijk ook met Marussia's poen de GP van België F1 nog eens worden gered. Waar Bernie Ecclestone nog niet zolang geleden stelde Virgin's en andere Lotussen tot de kreupelen van de F1 behoorden en eerder tot last dan tot lust was, ziet de - terechte - F1Paus het nu wat zonniger. Marussia Virgin Racing gebruikt Cosworthmotoren en mogelijk zijn die de eerste factor die Jérôme D'Ambrosio binnen zijn team zal veranderd zien. Marussia gaat alleen voor het beste, omdat de F1 nu in Rusland een staatszaak is