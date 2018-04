Hamann Victory II

Door: BV

Na I komt II. En dat is dus ook het geval voor deze Victory II van Hamann, gebaseerd op de eerste Gallardo-evolutie. Getooid met een uitzinnige bodykit en spoilerwerk uit koolstofvezel. Zwart is de hoofdtoon, maar het wordt door rode accenten gebroken. Ook binnenin. Hamann kon niet aanzien dat de Gallardo het zonder vleugeldeuren moest stellen. Dus dat is geremedieerd.

Normaliter genereert de V10 560pk, de heren van Hamann brachten de Victory II naar 580pk. Het koppel steeg van 540Nm naar 575Nm waardoor ook de topsnelheid toenam tot 328 km/h. De standaard techniek van de LP560-4 kan deze toename gemakkelijk aan dus Hamann liet het onderstel voor wat het is.