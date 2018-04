Nip & Tuck voor Mercedes C-Klasse

Door: BV

Mercedes wil de fonkelnieuwe BMW 3-serie en de gefacelifte Audi A4 voor zijn en presenteert zoals we al hadden vernomen de vernieuwde C-klasse. In lijn gebracht met de laatste modellen is de Mercedes C-klasse er vooral zuiniger en schoner op geworden.

Zou je rekenen vanaf de 190-serie in 1989 dan zijn er inmiddels meer dan 8,5 miljoen exemplaren van Mercedes' zakelijke middenklasser verkocht. De huidige generatie (sinds 2007) neemt daarvan meer dan één miljoen stuks voor rekening.

Niet verwonderlijk dus dat de ingrepen beperkt blijven. Een ingrijpende metamorfose na amper drie jaar zet trouwens ook kwaad bloed bij het bestaande cliënteel. Toch is er nog genoeg nieuws over de C-klasse van modeljaar 2011 te melden. Het front is in lijn gebracht met de Mercedessen van de laatste generatie waar met name de E een groot voorbeeld is geweest. Dat LED-techniek nu daadwerkelijk gemeengoed is geworden in de autobranche bewijst de nieuwe C-klasse met dergelijke diodes in de koplampunits, onder in de voorbumper, de gewijzigde spiegelkappen (knipperlichten) en de hertekende achtmererlichtunits. Verder is de motorkap nieuw en opgetrokken uit aluminium om gewicht te besparen.

Het interieur ging wel serieus op de schop. De verbeterde materialen zijn slechts een van de vele aanpassingen. Het dashboard bevat voortaan een nieuwe tellerwinkel met drie afzonderlijke klokken die samen met de brede sierstrip en de voortaan ronde in plaats van vierkante ventilatieroosters een stuk speelser oogt. Daarnaast werden sommige bedieningsorganen ergens anders ondergebracht voor een hoger gebruiksgemak. Nieuw is ook het sportieve driespaaks stuurwiel uit de CLS, al zal deze ongetwijfeld alleen bij de duurdere varianten in het standaardpakket vallen.

Dankzij overige verfijning - waaronder motorische aanpassingen en de inzet van de efficiënte 7G-TRONIC PLUS-transmissie - is de C-Klasse tot wel 31% zuiniger dan zijn voorganger. De standaard aanwezige (behalve op de 4Matic-modellen) Start/Stop-functie heeft hier tevens een aandeel in. Alle motoren van de C-Klasse dragen voortaan dan ook het BlueEFFICIENCY-label. Grootste vooruitgang is bij de C 350 BlueEFFICIENCY geboekt; voorzien van een nieuwe, krachtigere 306pk sterke V6-benzinemotor is die met een gemiddeld verbruik van 6,8l/100km liefst 31% (of 1,5l/100km) zuiniger dan de vorige C 350 met ‘oude' V6 en 292pk. Ook de populaire C 220 CDI met handbak springt beter met diesel om: 4,4l/100 km tegen 4,8l/100km voorheen. In combinatie met de eerdergenoemde automatische transmissie is dit 4,8l/100km.