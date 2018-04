Nieuwe motoren Mercedes C-Klasse

Door: BV

Mercedes past het motorenpalet van de C-Klasse aan. De nadruk ligt vooral op een daling van de CO2-uitstoot.

Benzinerijders kunnen voortaal opteren uit twee versies met een 1.8l viercilinder met turbo. In de C180 CGI levert die 125pk en 250Nm (7,1l/100km - 166gr/km) in e C 200 CGI levert het blok 184pk en 270Nm (7,2l/100km - 168gr/km). Die laatste is er ook als automaat (+ 3 deciliter en 7gr/km).

Voor de dieselrijder en leaseklant is de komst van een nieuwe C 200 CDI BlueEfficiency van belang. De viercilinder levert 136pk en een gezond koppel van 360Nm. In combinatie met een handbediende zesbak levert dat de berline een verbruik van 5,0l/100km en een CO2-afgifte van 130gr/km op. De optionele vijftrapsautomaat presteert echter een stuk minder goed. De C 350 ziet z'n vermogen stijgen van 224 naar 231pk en levert voortaan niet 510 maar 540Nm trekkracht terwijl de zespitter toekomt met 6,6l/100km.