Volgende Hyundai i30 ziet er zo uit

Door: BV

Hyundai heeft in China de vijfdeursversie van de Verna - een lokaal gebouwde sedan - aangekondigd. Daarbij hoort een eerste foto van het model, iets meer dan een jaar voor hij bij de dealer te bewonderen zal zijn.

Wie er wat trekken van de i30 in herkent, zit wellicht niet ver van de waarheid. Deze Verna vijfdeurs steekt de grote plas over naar de VS waar hij als Accent in de catalogus zal verschijnen. En naar alle waarschijnlijkheid krijgt hij in onze contreien de rol van opvolger van de huidige i30 toebedeeld. Het lijnenspel lijkt alvast helemaal rijp voor de Europese markt. De Europese designstudio van het merk, die in Duitsland is gevestigd, had dan ook een serieuze vinger in de pap te brokken.