Vijfdeurs Chevrolet Cruze toont productievorm

Door: BV

Chevrolet vult het komende jaar het productgamma aan met (onder meer) de vijfdeursversie van de Cruze. Op het Autosalon van Parijs kregen we daarvan al de voorbode te zien. Dat showmodel vertoont heel wat overeenkomsten met de productieversie, maar er blijven natuurlijk altijd enkele detailwijzigingen.

De constructeur heeft de definitieve vorm van de vijfdeurs Cruze aangeboden aan het Europese patentbureau. Kwestie van de vorm ervan voor namaak te kunnen behoeden. En omdat dat bureau zo lek is als een zeef, kunnen we u nu al de eerste blik gunnen op de productieversie van de Cruze Hatchback. Dergelijke technische tekeningen zijn weliswaar weinig flatterend. De invulling van de koplampen en achterlichtunits zal ook nog afwijken van die van het showexemplaar, al is dat uit deze beelden niet af te leiden.

De Cruze Hatchback verschijnt in de catalogus met dezelfde motoren als de vierdeurs. Dat is 113pk uit een 1.6l, 141pk uit een 1.8l en 123pk uit een tweeliter diesel.