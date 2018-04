Mercedes B-Klasse haalt frisse neus

Door: BV

Bij Mercedes wordt de laatste hand gelegd aan de tweede generatie van de B-Klasse. Een model dat zich in tegenstelling tot het afzwaaiende model meer zal onderscheiden van de A-Klasse. Die laatste wordt dynamischer, terwijl de B-Klasse vooral klanten wil verleiden die meer conventionele proporties genegen zijn.

In 2011 verwachten we het model bij de dealer, wat betekent dat Mercedes de B momenteel duchtig aan het testen is. Dat gebeurt zowat overal ter wereld, met inbegrip van het Oostenrijkse Kaunertal, waar een alerte lezer deze plaatjes kon schieten. De B zit nog steeds dik ingepakt, dus op de daklijn na valt er weinig uit af te leiden.

Bots je zelf tegen prototypes aan, dan kan je het emailadres van de redactie altijd opvragen via het tipformulier op onze site.