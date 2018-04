Hyundai Equus, Genesis voor de zomer in Belgie

Door: BV

Hyundai haalt z'n twee toppers naar Europa. Het gaat om de Genesis en de Equus, beide in berlinevorm. De klassiek gelijnde berlines komen uit in het luxesegment en hebben beide een voor het segment klassieke lay-out. De motor zit voorin en de aandrijving geschiedt op de achterwielen.

De Genesis wordt gebouwd met de 300pk sterke 3,8l V6 die ook in de Genesis Coupé zit die Hyundai op het Autosalon van Brussel op de Belgische markt loslaat. In de tweedeurs is het de topmotor, maar terwijl de Genesis de tweeliter turbo (210pk) van de Coupé ontbeert, wordt hij ook gebouwd met een ruim 390pk sterke 4,6l V8. Het lijnenspel mag dan wel klassiek zijn, maar met de V8 sprint de Genesis naar 100km/u in minder dan 6 seconden en dat is sportwagenterritorium.

De Equus, zoekt het nog hoger op de ladder. Het is Hyundai's concurrent voor Aziaten als de Lexus LS en Europeanen als de BMW 7-Reeks of Mercedes S-Klasse. De hierboven vermeldde 4,6l V8 is de enige beschikbare motor (net als bij de Genesis gekoppeld aan een zestrapsautomaat).

Benzinemotoren zijn in België een handicap, maar Hyundai zal daar ongetwijfeld een scherpe prijs tegenover stellen. Of alle motorversies (Genesis) zullen aangeboden worden, weet de importeur nog niet. Het exacte prijskaartje of het uitrustingsniveau evenmin. Zelfs niet of de Equus een Hyundai-logo zal dragen (op sommige markten is het model enkel als Equus gekend). Lang zal ons geduld niet op de proef gesteld worden. Nog voor zomer staan ze bij een select aantal Hyundai-dealers. Ze zullen evenwel een zeldzaamheid blijven. De Belgische importeur is al tevreden met een verkoop van "enkele tientallen".