Ford Focus Electric te koop in 2013

Door: BV

Ford heeft in de VS de Focus Electric voorgesteld. Daarvan kregen we eerder een teaser te zien, en nu is de elektrische middenklasser er in vol ornaat.

Het uiterlijk is aangepast om de luchtweerstand te optimaliseren. Dat is eigenlijk vooral de radiatorgrille aan te zien. De enige andere opvallende designwijziging is het in de linkervoorvleugel ingewerkte stopcontact. Er zijn ook specifieke 15-spaaks 17-duims lichtmetalen velgen waarrond rubber met een lage rolweerstand ligt.

De Ford Focus Electric wordt aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 123pk en 245Nm. Die wordt gevoed door een 23kWh batterij. Net als de Nissan Leaf haalt de Focus een autonomie van zo'n 160km. Dan mag je geen al te gekke dingen doen, en de topsnelheid is dan ook elektronisch afgeregeld op 135km/u. Om enkele extra kilometers uit de batterij te persen, bespaart de Focus zo veel mogelijk energie en wordt wat vrijkomt bij de vertraging ook weer opgeslagen. Om de bestuurder ertoe aan te zetten zo efficiënt mogelijk met de lading om te springen, voorziet Ford hem van een karrenvracht aan informatie. En als hij het goed doet, wordt hij beloond. Onder meer met een animatie van vlindertjes. De batterij laden aan een 240V stopcontact duurt volgens Ford overigens hooguit 3 uur.

In Noord-Amerika wordt de Focus Electric eind dit jaar leverbaar. Europa staat ook op de planning, maar volgt wellicht pas in 2013.