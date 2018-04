VW presenteert Amerikaanse Passat

Door: BV

Volkswagen doet al maanden druk over wat het steevast aankondigde als NMS (New Midsize Sedan). Het model is immers speciaal voor de Amerikaanse markt ontwikkeld en gaat vandaag in première op het Autosalon van Detroit. Hij heet... Passat. Hij lijkt verdacht hard op... de Passat. Maar hij is het niet.

Het model zal van de band lopen in Tennessee en is met z'n lengte van 4,86m al ruim 10cm langer dan de Europese Passat. De wielbasis van 2,80m vertegenwoordigt een toename van 9cm en met 1,835m breedte is hij ook anderhalve centimeter breder. VW beweert ook dat het uiterlijk niet gebaseerd is op dat van de Europese Passat, maar dat de compactere Jetta model stond.

In het motorcompartiment lepelt VW naar keuze een 2,5l vijfcilinder met 170pk of een 3,6l V6 met 280pk. Die laatste haalt 96km/u (60Mph) in 6,5 seconden en is steeds aan een DSG-automaat gekoppeld. De Amerikanen kunnen zelfs opteren voor een diesel. Dat is een 2-liter TDI met 140pk.