Total laadpunt elektrische autos in Antwerpen

Door: BV

Total heeft vandaag een nieuwe snellaadpaal voor elektrische voertuigen in gebruik genomen. Die staat aan het servicestation "Bonapartedok" en past in een investeringsprogramma dat uiteindelijk 12 laadpunten moet opleveren. Er komen er 10 in Brussel en omgeving, 1 in Antwerpen en 1 in Namen.

Er worden 4 verschillende oplaadtypes voorgesteld: snelladen in gelijkstroom en in wisselstroom, semi-snel opladen en traag opladen. Het tarief varieert naargelang het gekozen oplaadtype. Voor €4 kunnen de automobilisten hun batterij opladen gedurende 10 minuten (snelladen), 20 minuten (semi-snel laden) of 60 minuten (traag laden). Betalen kan met een prepaid "Plug to Drive"-kaart of aan de kassa van de Total Shop.