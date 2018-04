Toyota verrast met kleine Prius

Door: BV

Toyota heeft de afgelopen weken de wereld op het verkeerde been gezet. Tenminste, gedeeltelijk. Het merk kondigde duidelijk aan dat het op het Autosalon van Detroit uitbreiding voor het actuele Prius-gamma zou voorstellen. Het stuurde teasers voor een Prius met monovolume-allures de wereld in. Die staat effectief in Detroit, maar er is ook een kleintje. En daarover wist het merk de rest van de wereld in het ongewisse te laten.

De Prius C Concept is de voorbode voor een compacte Prius-telg. Die gaat in 2012 in productie, maar we verwachten nog heel wat wijzigingen ten opzichte van dit showexemplaar. Toyota belooft alvast de C Concept nog zuiniger wordt dan de Prius. En hij wordt ook een pak goedkoper. Hij moet immers jonge stedelingen aanspreken. Over de aandrijflijn geeft Toyota echter nog geen details.