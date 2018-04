Toyota Prius krijgt grote broer

Door: BV

Toyota heeft ambitieuze plannen met hun Prius. Een hele familie willen ze van hun boegbeeld baren. In Detroit vindt de geboorte van de eerste spruit plaats: de Toyota Prius V. Vanaf aankomende herfst is hij te koop in de VS, Europa volgt later.

De losstaande letter in de benaming staat voor "veelzijdigheid" wat op zijn beurt weer aanduidt wat de Prius V is; een MPV-derivaat van de reguliere Prius. Dat de Prius V over genen van zijn ‘vader' beschikt is goed te zien, toch heeft Toyota's benjamin eigen DNA. Toyota ziet hem dan ook als een opzichzelfstaand model. Belangrijkste aan de Prius V zijn de grotere buitenmaten. Toyota claimt dat de MPV over 50% meer interieurruimte beschikt dan de gewone Prius. Daarnaast is de auto zoals de "V" al aangeeft praktischer en functioneler met een flexibel in te delen interieur; de zitrijen zijn te verschuiven en rugleuningen zijn in meerdere hoekstanden te verstellen.

Dat het interieur is afgestemd op het vervoeren van kinderen is het ontwerp aan te zien. Het lijkt nogal Spartaans en goedkoop. Of het tegen een stootje kan zal de praktijk moeten uitwijzen. De passieve veiligheid lijkt met zeven airbags, een versterkte cabine en een energieabsorberende carrosseriestructuur en absorbtiebalken in ieder geval in orde. En anders zijn daar nog de elektronische veiligheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld Vehicle Stability Control (ESP), Traction Control, ABS en de remassistent Brake Assist. De standaard aanwezige luxe bestaat zoal uit airco, het Smart Key-systeem met startknop, Hill Start Assist Control en een achteruitrijcamera. Beschikbare opties zijn energie-efficiënte LED-koplampen, Dynamic Radar Cruise Control met een Pre-Collision System (PCS) en Advanced Parking Guidance System. Nieuw is het glazen Panoramic View-dak dat volgens Toyota liefst 40% lichter is dan vergelijkbare daken van hetzelfde formaat. Ook voor het eerst in een Toyota is het Entune, een modern infotainmentsysteem.

Uiteraard beschikt de Prius MPV over een hybrideaandrijflijn. Sterker nog, het is dezelfde 1.8 Hybrid Synergy Drive als in de Prius. Het gezamenlijke vermogen bedraagt 136 pk en dit kan op verschillende manieren (Normal, Power, Eco en EV) overgebracht worden op het wegdek. Het verbruik is uiteraard afhankelijk van de gekozen modus. Maar voor exacte verbruikscijfers is het hoedanook nog te vroeg.