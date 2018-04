Nieuwe Jeep Wagoneer in 2013

Door: BV

Van 1963 tot 1993 had Jeep de Wagoneer in de catalogus. Een auto die de robuuste mechaniek van het merk combineerde met een meer elegante vormgeving en -vooral- ruimte voor 7 inzittenden. En in 2013 komt het model, na 2 decennia op de strafbank te hebben gezeten, terug. Dat heeft Sergio Marchionne bevestigd. De Chrysler-baas gaf nog geen details prijs.

Of we in 2013 dus de productieversie, dan wel een showmodel dat eraan voorafgaat, kunnen verwachten is onduidelijk. Dat de auto weerom plaats zal bieden aan zeven inzittenden ligt voor de hand. Dat hij z'n techniek met de Grand Cherokee zal delen, staat als een paal boven water.

Wellicht duiken de ontwerpers voor inspiratie in het verleden. Daar kan je zelf door bladeren in de fotospecial. Of het houtmotief terugkomt is echter twijfelachtig...