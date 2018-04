Lancia Delta Edizione Luna

Door: BV

Lancia heeft een nieuwe speciale editie van de Delta verzonnen. Die heet Edizione Luna en moet het vooral hebben van een rijkelijke uitrusting. De lijst omvat 16-duims lichtmetalen velgen, een interieur in (nep-) leder en Alcantara, airco met twee zones, een navigatiesysteem met kleurenscherm, snelheidsregelaar, parkeersensoren...

Het model wordt standaard geleverd in wit, maar je kan ook andere kleuren aanstippen. Elk van de motorversies laat zich als Edizione Luna bestellen. Bij de benzine is dat een 1.4 turbo met 120pk, een variant met 140pk en start/stop-systeem of een 1.8 turbo met 200pk. Dieselen kan met de 1.6 met 120pk, 2.0 met 165pk of de twinturbo 1.9 met 190pk.