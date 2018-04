EU: over 10 jaar treintje rijden

Door: BV

Als het van de Europese Unie afhangt, dan rijden we binnenkort allemaal in een treintje aan 90km/u achter elkaar. We hoeven dan niets meer te doen en krijgen tijd vrij voor andere zaken - de krant lezen bijvoorbeeld. SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) is het onderzoeksproject dat dat allemaal mogelijk moet maken.

Het systeem gaat als volgt: de eerste (vracht)wagen geeft het tempo aan en wordt bestuurd door een professionele, opgeleide bestuurder. Iedereen die dezelfde richting uit moet, kan z'n auto als wagonnetje aan de road train aanpikken. Elke wagen blijft dan automatisch op een gelijke (korte) afstand van z'n voorligger en volgt automatisch diens rijbewegingen. Wanneer een auto uitvoegt (en dat kan op elk moment), sluit de rest automatisch weer aan. Het doel van het programma is uiteraard om de veiligheid te verhogen, maar ook om de uitstoot terug te brengen.

Op Volvo's testbaan in het Zweedse Göteborg zijn de onderzoekers inmiddels aan de eerste praktijktesten begonnen. Daarin volgde één wagen alvast probleemloos de richting van de aansturende vrachtwagen. Als het van de Europese Unie afhangt, kan het systeem al binnen 10 jaar operationeel zijn. Tenminste, als er een wettelijk kader voor geschapen kan worden.