Chevrolet verhoogt productie Volt (nog maar eens)

Door: BV

General Motors heeft nog maar eens een trap onder de productie van de Chevrolet Volt. De elektrische auto met uitgebreide autonomie kaapte in de VS de titel van Auto van het Jaar weg, en dat sterkt het bedrijf in de beslissing om de capaciteit verder uit te breiden.

Chevy plande tijdens het eerste jaar een productie van 10.000 stuks en 60.000 eenheden vanaf 2012. Als GM z'n zin krijgt lopen dit jaar 25.000 Volt van de band, en zijn dat er volgend jaar 120.000. Of dat ook gevolgen heeft voor het beperkte aantal Volts dat ons land kreeg toegewezen is nog onduidelijk. GM wacht nog op antwoord van de verschillende toeleveranciers om het definitieve volume te bepalen. De fabriek waarin de Volt van de band loopt, heeft voldoende capaciteit, maar dat is niet noodzakelijk voor alle onafhankelijke toeleveranciers het geval.